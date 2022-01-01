Под Луганском «накрыли» нарколабораторию по изготовления амфетамина
Сотрудники МВД задержали организовавшего лабораторию по изготовлению амфетамина жителя Молодогвардейска и его сообщника, доставлявшего с территории Украины прекурсоры для изготовления наркотика. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД.
«Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Молодогвардейске по месту жительства гражданина 1967 года рождения была обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества амфетамин», — говорится в сообщении.
По словам задержанного, прекурсоры для изготовления амфетамина из Украины ему доставлял гражданин 1990 года рождения, который также был задержан полицейскими. При досмотре у него было обнаружено и изъято пять граммов амфетамина.
В МВД добавили, что по месту жительства организатора нарколаборатории было обнаружено 40 грамм марихуаны.
«Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Молодогвардейске по месту жительства гражданина 1967 года рождения была обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества амфетамин», — говорится в сообщении.
По словам задержанного, прекурсоры для изготовления амфетамина из Украины ему доставлял гражданин 1990 года рождения, который также был задержан полицейскими. При досмотре у него было обнаружено и изъято пять граммов амфетамина.
В МВД добавили, что по месту жительства организатора нарколаборатории было обнаружено 40 грамм марихуаны.
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«В ходе длительного документирования противоправной деятельности преступной группы правоохранителями были установлены все ее участники, их роли, способ контрабандного перемещения прекурсоров из Украины, а также лица, отвечающие за изготовление и сбыт наркотиков путем «закладок», — проинформировали в правоохранительном ведомстве Республики.
«В ходе длительного документирования противоправной деятельности преступной группы правоохранителями были установлены все ее участники, их роли, способ контрабандного перемещения прекурсоров из Украины, а также лица, отвечающие за изготовление и сбыт наркотиков путем «закладок», — проинформировали в правоохранительном ведомстве Республики.
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