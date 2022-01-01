Под Луганском «накрыли» нарколабораторию по изготовления амфетамина



«Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Молодогвардейске по месту жительства гражданина 1967 года рождения была обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества амфетамин», — говорится в сообщении.





«В ходе длительного документирования противоправной деятельности преступной группы правоохранителями были установлены все ее участники, их роли, способ контрабандного перемещения прекурсоров из Украины, а также лица, отвечающие за изготовление и сбыт наркотиков путем «закладок», — проинформировали в правоохранительном ведомстве Республики.

