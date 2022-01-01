Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Под Луганском «накрыли» нарколабораторию по изготовления амфетамина

bot Сегодня, 19:000Новости
Под Луганском «накрыли» нарколабораторию по изготовления амфетамина
Сотрудники МВД задержали организовавшего лабораторию по изготовлению амфетамина жителя Молодогвардейска и его сообщника, доставлявшего с территории Украины прекурсоры для изготовления наркотика. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД.

«Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Молодогвардейске по месту жительства гражданина 1967 года рождения была обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества амфетамин», — говорится в сообщении.

По словам задержанного, прекурсоры для изготовления амфетамина из Украины ему доставлял гражданин 1990 года рождения, который также был задержан полицейскими. При досмотре у него было обнаружено и изъято пять граммов амфетамина.
В МВД добавили, что по месту жительства организатора нарколаборатории было обнаружено 40 грамм марихуаны.

«В ходе длительного документирования противоправной деятельности преступной группы правоохранителями были установлены все ее участники, их роли, способ контрабандного перемещения прекурсоров из Украины, а также лица, отвечающие за изготовление и сбыт наркотиков путем «закладок», — проинформировали в правоохранительном ведомстве Республики.
Происшествия - Сегодня, 16:31 332

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: