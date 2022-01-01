На Луганщине завтра ожидается до 15 градусов мороза
Синоптики рассказали, какая погода будет на Луганщине 27 января.
Так, по данным областного гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода, с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман, на дорогах — гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью — от -10 до -15, днем — -2..-7 градусов. Новости Региона - Сегодня, 18:07 192
Так, по данным областного гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода, с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман, на дорогах — гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью — от -10 до -15, днем — -2..-7 градусов. Новости Региона - Сегодня, 18:07 192
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