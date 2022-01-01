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Германия отправит Украине пять тысяч шлемов

Sergey Сегодня, 20:450Новости
Германия отправит Украине пять тысяч шлемов
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Власти Германии приняли решение направить Вооруженным силам Украины пять тысяч шлемов в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.
"Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч шлемов. О сроках пока не могу вам сказать", - заявил представитель оборонного ведомства на брифинге в Берлине.

При этом, как подчеркивает агентство, власти ФРГ по-прежнему выступают против поставок на Украину летального вооружения.

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