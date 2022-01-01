На Украине предложили способ "определить принадлежность Крыма"

"Чей там флаг висит, того и Крым", — ответил политик на провокационный вопрос журналиста о принадлежности полуострова.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийКрым принадлежит России, потому что над полуостровом развевается триколор, заявил депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Денис Штейман. Об этом написал харьковский портал "Объектив", передает РИА Новости.В материале уточняется, что слова Штеймана прозвучали в кабинете мэра Изюма Харьковской области и были записаны на камеру мобильного телефона. Видео распространилось в социальных сетях.Позже депутат опубликовал опровержение своего заявления. Он уточнил, что Крым "оккупирован" Россией, а он сам всегда считал территорию украинской.В пресс-службе СБУ Харьковской области журналистам прокомментировали произошедшее. По мнению сотрудников службы безопасности Штейман отказался от своих слов, но они готовы немедленно отреагировать при условии, что "будет обращение".