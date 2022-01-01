Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПосольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране, говорится в заявлении дипмиссии, передает РИА Новости.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности. По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми", - заявил чиновник.