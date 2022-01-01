Никаких иллюзий о безнаказанности и «маленькой победоносной войне». В ТКГ прокомментировали поставки оружия Россией



«Инициатива Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева — это совершенно адекватное ответное действие России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Донбасс не должен остаться один на один в противостоянии с Украиной, активно поддерживаемой США, НАТО и их союзниками», — сказал Мирошник.





«Мы прекрасно видим, что оружие США и союзников, поставляемое Киеву для борьбы с «российской агрессией», прямым ходом идет в Донбасс и может быть использовано во внутриукраинском конфликте как для провокаций, так и для развязывания полноценной войны. Идет накачка вооружением Киева против Донбасса», — сказал Мирошник.





«У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и «маленькой победоносной войне», — подчеркнул представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.

