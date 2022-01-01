Никаких иллюзий о безнаказанности и «маленькой победоносной войне». В ТКГ прокомментировали поставки оружия Россией
Инициатива первого вице-спикера Совета Федерации РФ, секретаря Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева является адекватным ответом России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Луганска в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.
Ранее сегодня Турчак заявил, что Российской Федерации следует оказать помощь Народным Республикам Донбасса в виде поставок отдельных видов вооружений.
«Инициатива Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева — это совершенно адекватное ответное действие России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Донбасс не должен остаться один на один в противостоянии с Украиной, активно поддерживаемой США, НАТО и их союзниками», — сказал Мирошник.
Он отметил, что реализация этой инициативы «должна уравновесить «военную накачку» Киева во внутреннем конфликте».
«Мы прекрасно видим, что оружие США и союзников, поставляемое Киеву для борьбы с «российской агрессией», прямым ходом идет в Донбасс и может быть использовано во внутриукраинском конфликте как для провокаций, так и для развязывания полноценной войны. Идет накачка вооружением Киева против Донбасса», — сказал Мирошник.
Он добавил, что Республика расценивает эту инициативу «как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО».
Ранее сегодня Турчак заявил, что Российской Федерации следует оказать помощь Народным Республикам Донбасса в виде поставок отдельных видов вооружений.
«Инициатива Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева — это совершенно адекватное ответное действие России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Донбасс не должен остаться один на один в противостоянии с Украиной, активно поддерживаемой США, НАТО и их союзниками», — сказал Мирошник.
Он отметил, что реализация этой инициативы «должна уравновесить «военную накачку» Киева во внутреннем конфликте».
«Мы прекрасно видим, что оружие США и союзников, поставляемое Киеву для борьбы с «российской агрессией», прямым ходом идет в Донбасс и может быть использовано во внутриукраинском конфликте как для провокаций, так и для развязывания полноценной войны. Идет накачка вооружением Киева против Донбасса», — сказал Мирошник.
Он добавил, что Республика расценивает эту инициативу «как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО».
Политика - Сегодня, 08:30 14
«У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и «маленькой победоносной войне», — подчеркнул представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
«У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и «маленькой победоносной войне», — подчеркнул представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
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