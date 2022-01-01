Люди жалуются на серьезные обыски на КПВВ. Пересечение линии разграничение теперь занимает более 3-х часов



«При пересечении пункта пропуска Еленовка-Новотроицкое после стандартной процедуры когда собирают е-мейлы телефона, номера мобильной связи и паспорта, самым «веселым» теперь является усиленный обыск в ходе которого осматривается абсолютно все: личные сумки, абсолютно все документы и бумаги, а также одежду куртки, в некоторых случаях даже производится личный досмотр с «прощупыванием».

Телефон — это вообще понятно, просматривается весь и все вместе суммарно занимает от 15 до 30 минут. Но и это еще не все: потом переходят к «разговорам» зачем, куда едешь, что везешь и другие вопросы, в частности о семье», — говорится в сообщении (Здесь и далее орфография и стиль авторов публикуются без изменений).





«По подсчетам прошедших КПВВ, суммарное время прохождения со всеми переездами занимает как минимум 3 часа, но даже время не самое главное: бдительность с обеих сторон сильно усилилась, что стоит учитывать», — пишет ТГ-канал.

