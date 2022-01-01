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Люди жалуются на серьезные обыски на КПВВ. Пересечение линии разграничение теперь занимает более 3-х часов

bot Сегодня, 09:3029Новости
Люди жалуются на серьезные обыски на КПВВ. Пересечение линии разграничение теперь занимает более 3-х часов
Процесс прохождения на подконтрольную территорию через КПВВ «Еленовка» в Донецкой области стал еще более сложным. Люди массово жалуются на серьезные обыски на пункте пропуска со стороны Донецка.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Донбасский кейс».

«При пересечении пункта пропуска Еленовка-Новотроицкое после стандартной процедуры когда собирают е-мейлы телефона, номера мобильной связи и паспорта, самым «веселым» теперь является усиленный обыск в ходе которого осматривается абсолютно все: личные сумки, абсолютно все документы и бумаги, а также одежду куртки, в некоторых случаях даже производится личный досмотр с «прощупыванием».
Телефон — это вообще понятно, просматривается весь и все вместе суммарно занимает от 15 до 30 минут. Но и это еще не все: потом переходят к «разговорам» зачем, куда едешь, что везешь и другие вопросы, в частности о семье», — говорится в сообщении (Здесь и далее орфография и стиль авторов публикуются без изменений).

Отмечается, что на зеркальном КПВВ «Новотроицкое» также усилили меры. В частности говорится о проверке документов, распросах «о жизни» и тесте на коронавирус. При этом, как отмечают авторы, личные вещи пересекающих не проверяются.

«По подсчетам прошедших КПВВ, суммарное время прохождения со всеми переездами занимает как минимум 3 часа, но даже время не самое главное: бдительность с обеих сторон сильно усилилась, что стоит учитывать», — пишет ТГ-канал.
Новости Региона - Сегодня, 08:00 243

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