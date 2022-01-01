Проверка в ночном клубе Луганска повергла в шок работников финансовой полиции. ФОТО
В ночном клубе Луганска обнаружены восемь наемных работников без официального оформления.
Финансовая полиция Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) пресекла факт использования труда неоформленных наемных работников в одном из ночных клубов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба ГКНС.
«В ходе совместных мероприятий сотрудников первого межрегионального управления финансовой полиции и специалистов налоговой службы установлено, что один из луганских частных предпринимателей осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению услуг населению (ночной клуб) с использованием наемных работников без официального оформления», — говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники ГКНС установили, что «сотрудники данного увеселительного заведения, от гардеробщика до ди-джея, не имеют надлежащим образом оформленных трудовых отношений с работодателем».
«Информация о восьми выявленных нетрудоустроенных работниках направлена в налоговую инспекцию по месту регистрации субъекта хозяйствования для использования при вынесении решения об определении сумм денежных обязательств и начисления финансовых санкций», — отметили в пресс-службе.
В ГКНС напомнили, что согласно действующему законодательству, «неоформление субъектами хозяйствования трудовых отношений с наемными работниками влечет за собой применение штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждого неоформленного наемного работника». Экономика - Сегодня, 09:00 7
Финансовая полиция Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) пресекла факт использования труда неоформленных наемных работников в одном из ночных клубов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба ГКНС.
«В ходе совместных мероприятий сотрудников первого межрегионального управления финансовой полиции и специалистов налоговой службы установлено, что один из луганских частных предпринимателей осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению услуг населению (ночной клуб) с использованием наемных работников без официального оформления», — говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники ГКНС установили, что «сотрудники данного увеселительного заведения, от гардеробщика до ди-джея, не имеют надлежащим образом оформленных трудовых отношений с работодателем».
«Информация о восьми выявленных нетрудоустроенных работниках направлена в налоговую инспекцию по месту регистрации субъекта хозяйствования для использования при вынесении решения об определении сумм денежных обязательств и начисления финансовых санкций», — отметили в пресс-службе.
В ГКНС напомнили, что согласно действующему законодательству, «неоформление субъектами хозяйствования трудовых отношений с наемными работниками влечет за собой применение штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждого неоформленного наемного работника». Экономика - Сегодня, 09:00 7
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