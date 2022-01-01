Проверка в ночном клубе Луганска повергла в шок работников финансовой полиции. ФОТО



«В ходе совместных мероприятий сотрудников первого межрегионального управления финансовой полиции и специалистов налоговой службы установлено, что один из луганских частных предпринимателей осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению услуг населению (ночной клуб) с использованием наемных работников без официального оформления», — говорится в сообщении.





«Информация о восьми выявленных нетрудоустроенных работниках направлена в налоговую инспекцию по месту регистрации субъекта хозяйствования для использования при вынесении решения об определении сумм денежных обязательств и начисления финансовых санкций», — отметили в пресс-службе.

