Космические В«Нью-ВасюкиВ» на государственном уровне

Украинские новости становятся «все чудесатее и чудесатее», как говорила героиня бессмертной сказки Льюиса Кэрролла. Как сообщило большинство украинских СМИ, на побережье Черного моря, возле админграницы Одесской и Николаевской областей, построят космодром.Авторы инициативы строительства космодрома рассказали, что раньше в Украине подобные объекты не разрешали возводить, потому что страна густо населена. На жителей могла упасть любая из отделяемых ступеней запущенной ракеты, что привело бы к жертвам и повреждениям имущества.Существующие на Украине требования к космодрому — отсутствие жилых зданий на 500 км от всей траектории полета первой ступени и хозяйственных построек — на 200 км (оказывается, на Украине есть и такие. — Авт.).Ситуация изменилась, когда появились возвращаемые ступени космических ракет-носителей (такие, как использует, например, компания SpaceX. — Ред.). После отделения ступень ракеты совершает управляемый спуск и посадку на заранее подготовленную площадку.Технологии управляемого возврата частей космических аппаратов развились до такой степени, что космодромы уже начинают строить рядом с густонаселенными зонами, утверждают энтузиасты. Например, уже получено разрешение и выделены средства британскими властями на строительство космодрома в Шотландии, неподалеку от города Эдинбург.Падения на землю второй ступени ракеты, которую возвращать пока никто не умеет, опасаться не стоит, поскольку это произойдет уже за пределами украинской территории. Скорее всего, на турецкой земле. Нужно лишь получить от турецких властей разрешение на такие запуски (извините, так и хочется воскликнуть — «г…вно-вопрос!»).Анализ реалистичности такого проекта следует начать даже не с наличия финансовых и экономических ресурсов, которые для него необходимы, а с сугубо технических моментов. И прежде всего нужно сказать, что ситуация с космодромами в густонаселённых районах куда «оптимистичней», чем рассказали авторы проекта.Помимо гипотетического космодрома в Шотландии, достаточно упомянуть мыс Канаверал в чрезвычайно густонаселенной Флориде, главную «космическую гавань» США, откуда были осуществлены все пилотируемые запуски и межпланетные миссии заокеанской державы.Секрет прост — космодром расположен на океанском побережье и траектории стартующих ракет пролегают над океаном. На первый взгляд, для Украины вариант вполне подходящий, но есть нюанс — все космические ракеты стартуют в западном направлении. С украинского же побережья можно стартовать только на юго-восток, что требует значительно большего расхода топлива, а значит, снижает полезную нагрузку носителя и делает его априори неконкурентоспособным.К этому можно добавить, что стартовые площадки требуют зоны отчуждения в несколько десятков километров во всех направлениях на случай аварий. И где авторы идеи нашли такую пустошь, понять совершенно невозможно — как раз на побережье на границе Одесской и Николаевской областей расположен один из самых крупных и известных украинских курортов Коблево с десятками пансионатов и отелей, аквапарком и известным винзаводом с виноградниками.Что же касается возвращаемых ступеней, то SpaceX вЂ• это не «например», а единственный на сегодня пример практического использования таких технологий. У остальных «игроков» возвращаемые ступени пока находятся на стадии проектно-конструкторских работ, причем причина отставания не столько в «прорыве» Илона Маска, сколько в сомнениях специалистов в экономической целесообразности этой схемы. В любом случае только с очень бурной фантазией можно представить реализацию такого проекта на сегодняшней Украине.В общем, типичные «Нью-Васюки», которые заслужили внимание главным образом тем, кто в них выступает в роли «гроссмейстера О. Бендера». И оказалось, что таковыми являются не малоизвестные аферисты и даже не «собачьи парикмахеры», ставшие характерной чертой правления Зеленского (ведь и его вполне можно отнести к оным).Презентовали проект в числе прочих на состоявшейся в Одессе конференции представителей региональных инновационно-космических кластеров «Причерноморский», «Полесье», «Слобожанщина» и Днепровского космического кластера, в ходе которой создано Всеукраинское объединение инновационно-космических кластеров.Президентом Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров участники конференции избрали Сергея Таруту, вице-президентом вЂ• Сергея Гриневецкого.Напомню, Сергей Тарута — один из ведущих украинских олигархов старой закалки, создатель и фактический владелец Индустриального союза Донбасса, ныне — заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.А Сергей Гриневецкий — нынешний глава Одесской обладминистрации, ранее занимавший этот пост аж в 1998–2005 гг. По украинским, да и не только, меркам политический долгожитель и «тяжеловес». Да в целом, если отбросить сугубо политические оценки, Таруту и Гриневецкого можно отнести к достаточно адекватным представителям украинской элиты еще кучмовской закалки.Что же заставило того же Гриневецкого «грузить» приглашенных журналистов еще более фантастическими (во всех смыслах) планами создания космического ремонтника, который будет обслуживать космические аппараты на орбите, причем испытания оного он пообещал уже в 2023 году? Ведь даже самые могучие космические державы такой тематикой всерьез не занимаются ввиду абсолютной нецелесообразности, а Украине и обслуживать-то нечего.Видимо, инициаторами мероприятия было руководство украинскими государственными космическими структурами, Государственного космического агентства Украины и Национального центра управления и испытаний космических средств (оказывается, на Украине есть и такой, притом что запущенный днями американской ракетой украинский сателлит СИЧ-2-30 задержался на Земле на 10 лет, а его предшественник перестал выходить на связь летом 2012 года, проработав менее года).Руководитель последнего Владимир Присяжный и был главным спикером мероприятия, и его аппаратную логику понять просто: нужно же показывать бурную деятельность, перспективы и необходимость в существовании своей немаленькой и требующей бюджетных средств структуры.То, что к делу (точнее, его имитации) подключились и такие фигуры, как Тарута и Гриневецкий, показывает, что в целом вопрос глубже, чем банальный распил, хотя и без него наверняка не обошлось. Судя по всему, данное предложение породил спрос со стороны высшего руководства Украины.Ведь Зеленский, по сути, тот самый взращенный либеральной агитацией «креакл», взлетевший на вершину власти без всякого опыта в политике и государственном управлении, но полный убежденности в том, что содействие всему инновационно-прогрессивному, находящемуся в мировом тренде обязательно привлечет тучные табуны инвесторов и вознесет Украину в мировые лидеры всего и вся, вплоть до освоения космоса.Ярким примером такого прекраснодушного и в то же время абсолютно некомпетентного подхода стала уже освещавшаяся нами история с инициированным Еленой Зеленской «правильным питанием» (тот случай, когда «муж и жена…») в детсадах и школах по рецептам звезды кулинарного телешоу Евгения Клопотенко, превратившаяся в скандал общеукраинского масштаба.Ну а многоопытные политические зубры, понятно, смотрят на вещи неизмеримо реалистичнее, как и на банальную аппаратную стратегию реагирования на идеи-фикс начальства, — чем бы дитя ни тешилось… За отсутствием реальных достижений отчитаемся «строительством» украинского космодрома.Впрочем, адресатом этого действа является не только персонально Зеленский и представители его окружения. Оно рассчитано и на самые широкие слои того класса, выходцем из которого он является, да и в целом украинского общества. Чем хуже и безнадежней обстоят дела сейчас, тем больше нужно показывать блестящие перспективы в скором будущем.Эту политическую аксиому Зеленский, как и его политобслуга, наверняка уже понял. Отсюда и политический запрос на громкие прожекты, исполнение которых нижестоящие со всем чиновничьим рвением изображают.И наконец, нельзя не сказать еще об одном моменте. Ведь в соседних с Украиной на Западе странах с куда большими успехами в экономическом развитии никто особо не грезит о польских или венгерских космодромах и т. п.Причина в том, что, несмотря на тридцатилетнюю «антиимперскую» пропаганду, в украинском обществе, причём не только на уровне старшего поколения, очень сильны ностальгические воспоминания о временах, когда Украина была неотъемлемой частью великой державы с великими же свершениями и присущими только великим державам атрибутами.Сколько угодно можно говорить о хуторском, «хатаскрайном» менталитете украинцев, но никак не получается унять эти фантомные боли по былому величию.Остается, и такая политика ведется со времен Кучмы, изо всех сил пытаться продемонстрировать, что, дескать, и «самостийна» на что-то великое способна и если не сейчас, то в скором будущем, явит миру и собственным гражданам впечатляющие успехи.Отсюда полет «первого космонавта независимой Украины» на «Шаттле» еще в 1997 году (вместо «Белки и Стрелки» США отправили в космос украинца), появление тогда же украинской антарктической станции, которую англичане подарили за ненадобностью (а недавно для её же обслуживания у той же Великобритании купили старенький ледокол за 5 млн долл.); регулярно проваливающиеся попытки остатков украинского авиапрома создать и освоить что-то путное (а Зеленский даже любит проводить пресс-конференции на фоне остовов недостроенных (навсегда) самолетов, дескать, вот-вот полетят), ну и космос, конечно же.И наверно, чем меньше будет шансов на даже самые скромные, «по одежке» депрессивного государства, успехи, тем более впечатляющими прожектами будет нас удивлять украинская власть.Дмитрий Славский