Российские истребители Су-35С перебазировались в Белоруссию

«Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8000 километров», — рассказали в ведомстве.

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки, сообщили в Минобороны.Во время передислокации экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.В Минобороны уточнили, что после ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе — до 9 февраля — планируются передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых две страны отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.источник