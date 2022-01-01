В украинском Днепре боец Нацгвардии расстрелял пять сослуживцев и ранил ещё пятерых

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р. при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — говорится в заявлении министерства.



«Мотивы совершенного преступления пока неизвестны», — заявили в пресс-службе.



На Украине в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Национальной гвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Об этом сообщили в МВД УкраиныИнцидент произошёл 27 января в 03:40 на территории Южмаша.Во время оказания медицинской помощи «скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения», добавили там.На место происшествия выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан.На сайте МВД также опубликована фотография военнослужащего.источник