

«Украинская разведка допустила возможно фатальную для украинской армии ошибку. Она просто забыла о резервах, а они у четырехмиллионных ЛДНР просто огромны, и они активно стягиваются и готовятся. А там уже не 35 тысяч, а как минимум в три раза больше», — объяснил Виктор Баранец.



Попытка штурмовать народные республики Донбасса обернется катастрофой для Киева и его американских партнеров, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.В прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он ткнул США и Украину носом в фатальный просчет, который был допущен в планах по наступлению на ЛНР и ДНР. Украинское командование, отталкиваясь от данных своей разведки, полагает, что республики смогут выставить на линии разграничения всего 35 тысяч человек. Эта цифра устраивает и ВСУ, и американских военных, но их самоуверенность крайне опасна. Ошибку наступающие поймут лишь тогда, когда окажутся в ловушке, уверен военный обозреватель «КП».Киев, в свою очередь, намерен задействовать в операции порядка 100 тысяч солдат. Кроме того, на помощь ВСУ могут прийти около 8,5 тысячи бойцов спецподразделений ВС США. Это означает, что, вопреки ожиданиям украинского командования, силы сторон будут равны.Ранее, как сообщает RT, ситуацию на линии разграничения прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, республика готова реагировать на агрессивные действия Киева.Владимир Гусе