Аксёнов выступил за передачу оружия народным республикам Донбасса



«Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал он.



Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях поддержал предложение передать Донецкой и Луганской народным республикам оружие для противостояния ожидаемой украинской агрессии.Напомним, ранее с идеей передачи оружия ДНР и ЛНР выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что только в наступившем году из США и Великобритании на Украину прибыли уже десятки грузовых самолётов с оружием.