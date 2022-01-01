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Аксёнов выступил за передачу оружия народным республикам Донбасса

Sergey Сегодня, 10:160Новости
Аксёнов выступил за передачу оружия народным республикам Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях поддержал предложение передать Донецкой и Луганской народным республикам оружие для противостояния ожидаемой украинской агрессии.

«Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал он.

Напомним, ранее с идеей передачи оружия ДНР и ЛНР выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что только в наступившем году из США и Великобритании на Украину прибыли уже десятки грузовых самолётов с оружием.

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