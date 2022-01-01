Как простым людям защитить свои данные в интернете. Советы по цифровой гигиене



Пароли

Для того чтобы сделать свое цифровое пространство неинтересным для хакеров стоит серьезно усложнить им работу. Для этого достаточно просто соблюдать элементарные правила:

устанавливайте надежные пароли и никому их не сообщайте;

используйте разные пароли для различных учетных записей;

не храните пароли в браузере;

усиливайте защиту 2-факторной аутентификацией (где это возможно).

Программное обеспечение (ПО):

используйте официальное ПО, поддерживаемое производителем;

загружайте ПО из надежных источников;

своевременно устанавливайте на свои устройства (компьютер, планшет, телефон и т.п.) все обновления безопасности;

не пренебрегайте антивирусной защитой.

Веб-ресурсы

Всегда обращайте внимание на:

наличие на веб-странице признака защищенного соединения — замок в адресной строке браузера;

правильность написания адреса сайта. Разница между оригиналом и подделкой может быть только в одной букве. Лишний раз проверяйте ссылку, по которой собираетесь перейти;

внешний вид веб-страницы. Если что-то вызывает подозрение, ни в коем случае не вводите свои учетные данные и/или данные платежной карты. Лучше проверить оригинальность ресурса. Перейдите на сайт в другом браузере или через поиск страницы в Google.



Почта, переписка, сообщение

Следует быть осмотрительными с электронными письмами/сообщениями, содержащими вложенные файлы или гиперссылки. Если отправитель вам неизвестен, а письмо вызывает подозрение не стоит:

• начинать с ним переписку;

• пересылать сообщения коллегам;

• открывать вложенные файлы или переходить по ссылке.

Обратите внимание на правильность написания почтового адреса в поле «от кого» и текста сообщения. Наличие ошибок может являться признаком фишинга.

Любые файлы и ссылки перед использованием проверяйте антивирусом!

Перед отправкой письма или сообщения всегда проверяйте имена адресатов во избежание риска разглашения конфиденциальных данных.

Конфиденциальность и приватность

Всегда обращайте внимание и контролируйте где, кому, для чего и что (какие данные) о себе, своем окружении, своем доме или своей работе вы сообщаете, публикуете или отправляете. Имейте в виду, то, что однажды было опубликовано в интернете, остается там навсегда.

Помните, что пароли от учетных записей, временные пароли и коды подтверждения из sms, push-уведомлений или сообщений в мессенджерах, pin- и cvv2/cvc2-коды платежных карт являются конфиденциальной информацией, которая должна быть известна только вам.

Резервные копии

Делайте резервные копии важных файлов — иногда это может стать единственным способом безопасно восстановить данные после заражения вирусом или атаки злоумышленника.

Проверяйте себя и родных

Не лишним будет подключить себя и родных к автоматическому мониторингу с помощью модуля YouControl «Проверка физических лиц». Он позволяет проверять запрашиваемое лицо во всех возможных открытых государственных реестрах и в режиме реального времени отслеживать изменения статуса. Например, это поможет избежать ситуаций, когда на вас кто-то «повесил» долг и уже было судебное заседание, а вы ничего об этом не знаете или, скажем, без вашего участия зарегистрировали компанию, и даже не одну.

Это далеко не исчерпывающий перечень необходимых «гигиенических», в смысле цифровой безопасности мер, которые нужно помнить и осуществлять ежедневно, чтобы обезопасить себя от рисков. Но это тот минимум, который должен стать хорошей привычкой для каждого. Здоровье начинается с мытья рук, безопасность в киберпространстве — с этих простых правил. Школа выживания - Сегодня, 12:30 140 Серия массовых кибератак, осуществленных в течение января на десятки правительственных сайтов, заставила многих украинцев задуматься над личной цифровой безопасностью. Чиновники уверяют, что датасеты с персональными данными граждан остались нетронутыми. Однако дополнительная осмотрительность никогда не помешает. В целях распространения цифровой гигиены, специалисты YouControl разработали ряд действенных советов.ПаролиДля того чтобы сделать свое цифровое пространство неинтересным для хакеров стоит серьезно усложнить им работу. Для этого достаточно просто соблюдать элементарные правила:устанавливайте надежные пароли и никому их не сообщайте;используйте разные пароли для различных учетных записей;не храните пароли в браузере;усиливайте защиту 2-факторной аутентификацией (где это возможно).Программное обеспечение (ПО):используйте официальное ПО, поддерживаемое производителем;загружайте ПО из надежных источников;своевременно устанавливайте на свои устройства (компьютер, планшет, телефон и т.п.) все обновления безопасности;не пренебрегайте антивирусной защитой.Веб-ресурсыВсегда обращайте внимание на:наличие на веб-странице признака защищенного соединения — замок в адресной строке браузера;правильность написания адреса сайта. Разница между оригиналом и подделкой может быть только в одной букве. Лишний раз проверяйте ссылку, по которой собираетесь перейти;внешний вид веб-страницы. Если что-то вызывает подозрение, ни в коем случае не вводите свои учетные данные и/или данные платежной карты. Лучше проверить оригинальность ресурса. Перейдите на сайт в другом браузере или через поиск страницы в Google.Почта, переписка, сообщениеСледует быть осмотрительными с электронными письмами/сообщениями, содержащими вложенные файлы или гиперссылки. Если отправитель вам неизвестен, а письмо вызывает подозрение не стоит:• начинать с ним переписку;• пересылать сообщения коллегам;• открывать вложенные файлы или переходить по ссылке.Обратите внимание на правильность написания почтового адреса в поле «от кого» и текста сообщения. Наличие ошибок может являться признаком фишинга.Любые файлы и ссылки перед использованием проверяйте антивирусом!Перед отправкой письма или сообщения всегда проверяйте имена адресатов во избежание риска разглашения конфиденциальных данных.Конфиденциальность и приватностьВсегда обращайте внимание и контролируйте где, кому, для чего и что (какие данные) о себе, своем окружении, своем доме или своей работе вы сообщаете, публикуете или отправляете. Имейте в виду, то, что однажды было опубликовано в интернете, остается там навсегда.Помните, что пароли от учетных записей, временные пароли и коды подтверждения из sms, push-уведомлений или сообщений в мессенджерах, pin- и cvv2/cvc2-коды платежных карт являются конфиденциальной информацией, которая должна быть известна только вам.Резервные копииДелайте резервные копии важных файлов — иногда это может стать единственным способом безопасно восстановить данные после заражения вирусом или атаки злоумышленника.Проверяйте себя и родныхНе лишним будет подключить себя и родных к автоматическому мониторингу с помощью модуля YouControl «Проверка физических лиц». Он позволяет проверять запрашиваемое лицо во всех возможных открытых государственных реестрах и в режиме реального времени отслеживать изменения статуса. Например, это поможет избежать ситуаций, когда на вас кто-то «повесил» долг и уже было судебное заседание, а вы ничего об этом не знаете или, скажем, без вашего участия зарегистрировали компанию, и даже не одну.Это далеко не исчерпывающий перечень необходимых «гигиенических», в смысле цифровой безопасности мер, которые нужно помнить и осуществлять ежедневно, чтобы обезопасить себя от рисков. Но это тот минимум, который должен стать хорошей привычкой для каждого. Здоровье начинается с мытья рук, безопасность в киберпространстве — с этих простых правил. Школа выживания - Сегодня, 12:30 140

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