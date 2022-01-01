«Лугансквода» отключила воду трем городам на три дня



«27 января в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1000 мм «Алчевск — Петровское» сокращена подача воды на города Красный Луч, Антрацит и Петровское», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» приостановила водоснабжение Красного Луча, Антрацита и Петровского из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение потребителей планируется к вечеру 29 января. Удобный город - Сегодня, 12:15 160