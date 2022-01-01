Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

«Лугансквода» отключила воду трем городам на три дня

robot Сегодня, 14:0040Новости
«Лугансквода» отключила воду трем городам на три дня
«Лугансквода» приостановила водоснабжение Красного Луча, Антрацита и Петровского из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«27 января в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1000 мм «Алчевск — Петровское» сокращена подача воды на города Красный Луч, Антрацит и Петровское», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение потребителей планируется к вечеру 29 января. Удобный город - Сегодня, 12:15 160

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: