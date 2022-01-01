Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО

США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», передает РИА «Новости».«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России», – напомнил он.Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.