Соседи рассказали, что расстрелявший на Южмаше караул, из очень верующей семьи, и очень спокойный



«Семья Рябчук — очень верующая, если не ошибаюсь — что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио — им верой это запрещено», — рассказали соседи семьи.





«Почему он расстрелял сослуживцев — трудно представить. Может его довели, обидели. Ведь он рос один, не знал компании», — предположили соседи.

«Как Артема призвали — не понимаем. Он, в сущности, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?» — добавили они.

