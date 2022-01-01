Соседи рассказали, что расстрелявший на Южмаше караул, из очень верующей семьи, и очень спокойный
Семья очень верующая: стали известны новые данные о близких Артемия Рябчука, открывшего огонь на Южмаше.
Журналисты Обозревателя пообщались с жителями села Броска Измаильского района Одесской области, откуда родом Рябчук.
По их словам, отец солдата-срочника Нацгвардии умер после продолжительной болезни около 5-6 лет назад.
«Семья Рябчук — очень верующая, если не ошибаюсь — что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио — им верой это запрещено», — рассказали соседи семьи.
По их словам, Артем всегда был очень спокойным, что могло толкнуть его на такой поступок — соседи не представляют.
Журналисты Обозревателя пообщались с жителями села Броска Измаильского района Одесской области, откуда родом Рябчук.
По их словам, отец солдата-срочника Нацгвардии умер после продолжительной болезни около 5-6 лет назад.
«Семья Рябчук — очень верующая, если не ошибаюсь — что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио — им верой это запрещено», — рассказали соседи семьи.
По их словам, Артем всегда был очень спокойным, что могло толкнуть его на такой поступок — соседи не представляют.
Новости Украины - Сегодня, 13:40 34
«Почему он расстрелял сослуживцев — трудно представить. Может его довели, обидели. Ведь он рос один, не знал компании», — предположили соседи.
«Как Артема призвали — не понимаем. Он, в сущности, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?» — добавили они.
«Почему он расстрелял сослуживцев — трудно представить. Может его довели, обидели. Ведь он рос один, не знал компании», — предположили соседи.
«Как Артема призвали — не понимаем. Он, в сущности, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?» — добавили они.
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