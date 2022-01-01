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Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев, сам сдался правоохранителям

verter Сегодня, 14:4533Новости
Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев, сам сдался правоохранителям
Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле, сам сдался правоохранителям. Об этом рассказал заместитель директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Шило.
По его словам, нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.
Новости Украины - Сегодня, 13:33 69

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