Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев, сам сдался правоохранителям
Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле, сам сдался правоохранителям. Об этом рассказал заместитель директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Шило.
По его словам, нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.
Новости Украины - Сегодня, 13:33 69
По его словам, нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.
Новости Украины - Сегодня, 13:33 69
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