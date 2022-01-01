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Стрельба на «Южмаше» в Днепре: подозреваемого поймали. ФОТО задержания

bot Сегодня, 14:4540Новости
Стрельба на «Южмаше» в Днепре: подозреваемого поймали. ФОТО задержания
Задержание произошло сегодня в 9:30 по на ул. Крайней в Подгородном, сообщает полиция.

В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего.

Как ранее информировал журналисты, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошло ЧП. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич устроил стрельбу: убил четверых сослуживцев и пятерых ранил.
Новости Украины - Сегодня, 13:18 131

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