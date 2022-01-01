Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov.Так, 59% респондентов считают правильным отказ германский властей поставлять оружие на Украину. Порядка 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 21% респондентов отказался отвечать на вопрос, передает Deutsche Welle.Против поставок летальных вооружений Украине выступают сторонники всех партий, представленных в германском бундестаге. Среди избирателей Левой партии - 71%, в правопопулистской «Альтернативы для Германии» - 67%, Социал-демократической партии Германии - 61%, консервативного блока ХДС/ХСС 56%.Избиратели двух других правящих партий - «Союза-90»/«зеленых» и Свободной демократической партии менее отчетливо не согласны с поставками оружия - 55% и 54%.Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.Евгения Шестак