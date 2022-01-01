Ставки подняты до предела: последний украинский шанс США

Администрация Байдена продолжает настаивать на том, что США не намерены вступать в войну с Россией из-за Украины. Поскольку Незалежная не входит в НАТО, альянс не связан договором встать на защиту Украины. Но агрессивные действия альянса на границе с Россией, тем не менее, порождают призрак войны, который необходим США и их прихвостням для усиления враждебных акций против России. Наш ответ в любом случает будет адекватен.Не всем нравятся великовозрастные истерики Белого домаСША посылают России противоречивые сигналы. С одной стороны, они ведут переговоры и даже заявляют о своей приверженности компромиссному разрешению существующих противоречий. С другой, повышают боеготовность собственных войск, стимулировали НАТО к объявлению о приведении войск альянса в боевую готовность, убедили нескольких союзников (Дания, Голландия, Испания) послать корабли и самолёты в страны Восточной Европы, а иных (Франция) заявить о готовности это сделать (отправить войска в Румынию).Американская пресса пишет о «российском вторжении» на Украину, как о деле уже состоявшемся, а Госдеп её подзуживает, организовывая «добровольный» выезд с Украины части дипломатического персонала и семей американских дипломатов, а также убедив некоторых союзников по НАТО организовать аналогичный демарш. Наконец, на Украину осуществляются поставки оружия. Они невелики, даже по мнению украинских военных ничего существенно не меняют в весьма ограниченных возможностях украинских вооружённых сил, но производятся демонстративно открыто именно в период переговоров о гарантиях безопасности, в которых Украина является одним из главных камней преткновения.Можно было бы предположить, что США таким образом пытаются получить дополнительные козыри на переговорах. Но истерика вокруг Украины только ухудшает их общее положение.Даже не все союзники по НАТО её поддерживают. Германия, например, просто отказалась поставлять на Украину оружие, предпринимать в связи с ситуацией вокруг неё какую бы то ни было военную активность и заявила, что не планирует менять своё отношение к «Северному потоку-2» в случае перехода украинского кризиса в горячую фазу с участием России. Берлин лишь невнятно пообещал, что в рамках евроатлантической солидарности введёт какие-то санкции.Россия изначально заявила, что не собирается нападать на Украину, но, что обязательно жёстко отреагирует на военную провокацию, исходящую с сопредельной территории, причём так, чтобы американцам тоже мало не показалось. То есть раздуванием истерии вокруг Украины изменить ситуацию на переговорах в американскую пользу нельзя. Зачем же американцам это бессмысленное напряжение сил, не дающее им никакого выигрыша?Затем, что американская элита давно не едина и единый взгляд на будущее международных отношений у неё отсутствует. Зато практически все действующие представители американской власти (сенаторы, конгрессмены, члены администраций последних трёх президентов США, сотрудники минобороны и Госдепа, а также представители разведывательного сообщества) причастны к украинскому провалу 2014 года.Напомню, что это наивные европейцы считали тогда, что смогут создать себе на Украине устойчивый рынок сбыта, а со временем прорубить себе через её территорию полуконтрабандное (через две зоны свободной торговли: России с Украиной в рамках СНГ и Украины с ЕС, согласно Соглашению об ассоциации) окно и на российский рынок. Американцы изначально никаких иллюзий не испытывали. Их задачей было разбить Украину о Россию так, чтобы грохот стоял погромче, чтобы ресурсы России связать надолго и чтобы навсегда исключить возможность продуктивного торгово-экономического сотрудничества России и ЕС.Американские торгаши увели из-под носа Европы украинский призИменно в рамках этого плана США в 2014 году не оказали Украине никакой, даже дипломатической или информационной, помощи в ходе крымского кризиса (а он, при всей скоротечности, продолжался почти месяц - можно было успеть). Даже в момент наибольшего обострения кризиса, когда украинские войска в Крыму были блокированы в казармах, но ещё не было ясно обойдётся ли дело без стрельбы, именно США громогласно заявили, что они ни в коем случае не собираются воевать за Украину (хоть бы её даже всю захватили) ни самостоятельно, ни с союзниками по НАТО. Наконец, санкции «за Крым» были введены Вашингтоном только осенью 2014 года и первоначально привязывались не к ситуации вокруг Крыма и не к вовсю тогда уже полыхавшей гражданской войне в Донбассе, а к сбитому голландскому «Боингу».Все эти действия были прямо направлены к вовлечению России в полномасштабную оккупацию всей Украины. В результате США обеспечивали себе возможность объяснить ЕС, что это Россия «увела» у Европы из-под носа украинский приз.Разумно рассчитывая на жёсткую реакцию обиженного ЕС, с себя Вашингтон сбрасывал какую бы то ни было ответственность за развитие ситуации на Украине. Американцы планировали получить все бонусы и совсем не потратиться, исходя из того, что связанная тысячами политических, исторических, экономических и личных связей с Украиной, Россия не сможет не втянуться в урегулирование этого кризиса и не отправить на Украину войска.Однако Россия выбрала более сложный вариант развития событий, требующий гораздо более высокой политической и дипломатической квалификации, которую американцы не ожидали найти у своих российских визави, а сами давно потеряли. С тех пор все усилия трёх американских администраций подряд были направлены на достижение одного из двух вариантов выхода из украинского кризиса:обмен Украины у России на какие-нибудь важные для американцев уступки в других регионах;уничтожение Украины руками России, при помощи организации масштабной провокации, которая не позволит Москве уклониться от военного решения.Восемь долгих лет США и их добровольные помощники внутри России пытаются убедить Кремль, что «Украину надо срочно брать, а то завтра будет поздно».Утраченные иллюзииЗа эти восемь лет, лишённая естественных для неё российских рынков сбыта, а также кооперации с российскими предприятиями, обманутая в надеждах на западные инвестиции и прямую финансовую помощь, Украина пришла в состояние, в котором она является серьёзнейшей антирекламой западных ценностей, будучи к тому же источником нарастающих противоречий внутри коллективного Запада. Она не просто нежизнеспособна, своим гниением она отравляет воздух Западу.Украина находится не где-то в далёкой Африке, не является Албанией или Косово, которые Западом воспринимаются, как кусок Африки или Латинской Америки в Европе, совсем недавно она поднималась на щит западными СМИ, как процветающая «демократическая альтернатива» России и, после восьми лет безраздельного западного хозяйствования представляет из себя неуправляемую территорию без экономики, жители которой могут позавидовать сомалийцам или афганцам (по крайней мере бегут из своей страны украинцы быстрее всех в мире). Ещё раз подчеркну, что находится при этом Украина не в каком-то глухом углу планеты, её посещало и посещает достаточно большое количество наивных европейцев, стабильно приходящих в шок от результатов «вестернизации» страны и общества.Ни Европа, ни США не хотят принимать на себя обязательства по содержанию Украины и восстановлению её экономики. Предполагалась, что эта «почётная миссия» будет возложена на Россию, которую ещё и обвинят во всех проблемах Украины.Поскольку же Россия до сих пор уверенно уворачивается от западных «подарков», внутризападные противоречия по вопросу об украинском кризисе растут.ЕС надоело нести бессмысленные потери, большая часть ведущих стран Евросоюза всё более отчётливо высказывается за то, что Украину надо бросить в том виде, как она есть и пусть сама выкарабкивается из ямы, раз уж не удалось убедить Россию, повесить это «счастье» себе на шею.Всё бы хорошо, но, как было сказано выше, у подавляющего большинства представителей действующей американской элиты на украинском направлении рыльце не просто в пушку, а в густой щетине. Они втянули ЕС и США в украинский кризис, они на этой почве резко ухудшили отношения с Россией, они долгое время не шли ни на какие предложения России по компромиссному урегулированию (в том числе и представляющиеся американцам сегодня весьма выгодными, но уже недоступные им), они привели к бессмысленной трате совсем нелишних для Запада в целом и для США в частности десятков миллиардов долларов на поддержание признаков жизни в по сути мёртвом с 2014 года организме украинской государственности. Все эти действия нанесли серьёзный ущерб не только Америке и её союзникам, но и вполне конкретным уважаемым людям, чей бизнес весьма пострадал из-за неверных политических решений, принятых чиновниками.Американская трагедия: как уйти, не получив очередной удар ниже поясаЕсли сегодня США просто скажут: «Ну ладно, не получилось, уходим», - пострадавший бизнес выставит счёт. И счёт этот будет весьма серьёзен. Многие политические карьеры завершатся навсегда, а многие просто не начнутся. «Несистемная» команда Трампа, ставшая ещё более несистемной после предательства на последних выборах части «системных» республиканцев, ждёт своего часа и мечтает о реванше, а внешнеполитические поражения, вкупе с засильем BLM внутри страны и экономической беспомощностью администрации Байдена, заставляют избирателей со всё большей надеждой посматривать в сторону этой альтернативы безумию действующей власти.При этом американцы понимают, что Украина дошла до такого состояния, что никакие меры по поддержанию жизнедеятельности не могут обеспечить её дальнейшее существование. Контроль над процессами утрачен не только внешними, но и внутренними силами. «Последний звонок» может прозвучать в любой момент.Некоторая часть команды Байдена не против договориться с Россией, списать все проблемы на предшественников (у кого они были) и закрыть тему. Но они являются жертвами собственной американской пропаганды и слишком много хотят получить за свой уход из Киева, не понимая, что разрешение уйти без позора, сохранив лицо - уже благодеяние со стороны Москвы.Большая же часть американского политического класса не только переоценивает силы США, но и не считает нужным рисковать своим политическим будущим, признавая поражение на украинском направлении (пусть и на достаточно мягких условиях). Внутренний кризис на Украине даёт им надежду на то, что украинские политики, перед лицом потенциального неконтролируемого бунта, поймут, что у них нет иного выхода, кроме канализации внутреннего кризиса во внешний контур и начнут без саботажа, не за страх, а за совесть работать над организацией столь масштабной провокации, на которую Россия не сможет не ответить. Чтобы украинские партнёры быстрее приходили в чувство, американцы, при активной помощи англичан, раздувают вокруг Украины военную истерию, пугая киевских недотыкомок тем, что вот уже завтра прилетят российские десантники, а бежать-то и некуда, «правительство в изгнании», в случае договорённости между Россией и США, будет не востребовано.Для особо замазанныхНынешняя военная истерия вокруг Украины вызвана не интересами США, Британии или Европы, ниже интересами самой Украины. Это попытка найти выход из ситуации, предпринимаемый особо замазанными в украинский кризис членами политических и финансовых группировок, как Украины, так и Запада, для которых компромиссное разрешение кризиса означает политическую и финансовую смерть.Именно эти люди и предпринимают последнюю попытку (на повторение уже нет времени) разбить Украину о Россию, с тем, чтобы кризис, пусть и в смягчённом виде, сохранился даже после исчезновения Украины, как предлога к нему. Поскольку же им надо спешить, а то Украина перестанет дышать раньше, чем Россия «вторгнется», ставки поднимаются до предела и случайное (по недосмотру, а не по желанию) начало большой войны с трагическими последствиями для цивилизации становится одной из побочных вероятностей, не желанных, но реальных.Меж тем Пентагон объявил на днях, что привёл 8 500 американских военнослужащих в состояние «повышенной готовности» для возможного развёртывания в Восточной Европе, поскольку НАТО и США готовятся к возможному вторжению России на Украину. «Совершенно очевидно, что русские сейчас не намерены идти на деэскалацию», - заявил представитель Пентагона Джон Ф. Кирби. При этом он не уточнил, что понимает под «деэскалацией», и какое место военнослужащим США отводится в силах реагирования НАТО на Украине. Похоже, отхожее.Ростислав Ищенко