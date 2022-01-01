Будет ли Ощадбанк ограничивать снятие денег с карточек в случае ухудшения ситуации



Согласно последним данным Нацбанка, в течение декабря 2021 года вклады физических лиц выросли на 15,5%, а юридических — на 26,7%. В текущем месяце пока наблюдается незначительный спад активности вкладчиков. Но в регуляторе утверждают, что для января такая ситуация типична. В то же время каких-то панических настроений среди держателей депозитов в большинстве украинских банков не заметили.



В государственном «Ощадбанке» отметили, что клиенты не изменили своего финансового поведения даже в последние недели, несмотря на рост политического напряжения в стране. Похоже, украинцы все же считают, что хранить свои сбережения в банке безопаснее, чем где-либо еще.

Отток средств и массового закрытия депозитов не наблюдается и в банке ПУМБ. Даже крупные корпоративные клиенты, по словам членов правления финучреждения, остаются спокойными и не делают «резких движений».

Как будут действовать банки в случае обострения ситуации?

Прежде всего, в условиях чрезвычайной ситуации банковские учреждения будут ждать распоряжений от НБУ. Именно регулятор должен скоординировать деятельность отечественных банков и установить для них определенные ограничения.

Похожая ситуация уже имела место весной 2021 года. Тогда из-за локдауна банковские учреждения ограничили покупку валюты, а сделки производились только онлайн.



Но в случае возникновения боевых действий банки будут действовать по-другому. Скорее всего, большинство расчетов можно будет осуществлять только безналично. Поэтому украинцы, которым важно иметь при себе наличные, могут просто снять с карты небольшую сумму, например 5 тыс. грн, и отложить в виде заначки. Так же не лишним будет иметь под рукой несколько сотен долларов, желательно мелкими купюрами.

Кроме того, у каждого банка есть так называемый план BCP, то есть План обеспечения непрерывной деятельности. Это стратегия, согласно которой банк работает в кризисной ситуации. Так что паниковать украинцам в любом случае не стоит. Ведь банковская система Украины крепко стоит на ногах, и в состоянии защитить интересы своих вкладчиков. Новости Украины - Сегодня, 14:30 1 Заявление президента, в котором он призвал украинцев не забирать деньги из банков из-за возможного вторжения России, вкладчики полностью поддержали. Представители крупнейших финучреждений страны подтвердили, что депозитные показатели остаются стабильными, а банковской системе ничего не угрожает. Но, несмотря на это, у каждого банка есть свой план на случай чрезвычайной ситуации.Согласно последним данным Нацбанка, в течение декабря 2021 года вклады физических лиц выросли на 15,5%, а юридических — на 26,7%. В текущем месяце пока наблюдается незначительный спад активности вкладчиков. Но в регуляторе утверждают, что для января такая ситуация типична. В то же время каких-то панических настроений среди держателей депозитов в большинстве украинских банков не заметили.В государственном «Ощадбанке» отметили, что клиенты не изменили своего финансового поведения даже в последние недели, несмотря на рост политического напряжения в стране. Похоже, украинцы все же считают, что хранить свои сбережения в банке безопаснее, чем где-либо еще.Отток средств и массового закрытия депозитов не наблюдается и в банке ПУМБ. Даже крупные корпоративные клиенты, по словам членов правления финучреждения, остаются спокойными и не делают «резких движений».Как будут действовать банки в случае обострения ситуации?Прежде всего, в условиях чрезвычайной ситуации банковские учреждения будут ждать распоряжений от НБУ. Именно регулятор должен скоординировать деятельность отечественных банков и установить для них определенные ограничения.Похожая ситуация уже имела место весной 2021 года. Тогда из-за локдауна банковские учреждения ограничили покупку валюты, а сделки производились только онлайн.Но в случае возникновения боевых действий банки будут действовать по-другому. Скорее всего, большинство расчетов можно будет осуществлять только безналично. Поэтому украинцы, которым важно иметь при себе наличные, могут просто снять с карты небольшую сумму, например 5 тыс. грн, и отложить в виде заначки. Так же не лишним будет иметь под рукой несколько сотен долларов, желательно мелкими купюрами.Кроме того, у каждого банка есть так называемый план BCP, то есть План обеспечения непрерывной деятельности. Это стратегия, согласно которой банк работает в кризисной ситуации. Так что паниковать украинцам в любом случае не стоит. Ведь банковская система Украины крепко стоит на ногах, и в состоянии защитить интересы своих вкладчиков. Новости Украины - Сегодня, 14:30 1

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