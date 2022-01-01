В Луганске пообещали обеспечивать жильем молодых специалистов



«Сложно на сегодняшний день решать вопрос в плане предоставления полноценной квартиры, поэтому мы обговаривали вопрос и решали его следующим образом: мною были поставлены задачи руководителям районных администраций, городских администраций, чтобы провести ревизию имеющихся у нас общежитий. Таких общежитий у нас достаточное количество на территории республики, их необходимо восстановить, привести в соответствующее состояние и предоставлять молодым специалистам хотя бы на начальном этапе комнаты в общежитии», — сказал Пасечник.



В Луганске восстановят расположенные на территории общежития для предоставления в них комнат молодым специалистам. Об этом в ходе встречи со студентами Свердловского отделения медицинского колледжа Луганского госмедуниверситета сообщил Леонид Пасечник.Перед встречей со студентами Пасечник побывал в учебных помещениях колледжа. В частности, он осмотрел симуляционный кабинет, кабинеты клинических, гуманитарных и социально-экономических дисциплин.В ходе общения студентка Алина Стрепетова рассказала, что после окончания медколледжа планирует работать в Луганске, но жилья там у нее нет. Девушка поинтересовалась, могут ли молодые специалисты рассчитывать на обеспечение жильем.Министр здравоохранения Наталия Пащенко добавила, что Луганская клиническая больница и Луганская детская клиническая больница обеспечивают своих сотрудников местами в общежитии. Экономика - Сегодня, 14:09 112