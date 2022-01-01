Коммунальщикам Луганска выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры



«Коммунальным предприятием погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 796 300 руб., по единому взносу на общеобязательное государственное страхование и подоходному налогу — на общую сумму 111 000 руб.» — говорится в сообщении.



Прокуратура Жовтневого района Луганска способствовала выплате одним из коммунальных предприятий города 1,9 млн руб. задолженности по заработной плате и отчислениям налоговых платежей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Работники прокуратуры выявили задолженность в ходе проверки, в адрес предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.Экономика - Сегодня, 15:00 149