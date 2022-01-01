Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Коммунальщикам Луганска выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры

bot Сегодня, 16:4560Новости
Коммунальщикам Луганска выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Жовтневого района Луганска способствовала выплате одним из коммунальных предприятий города 1,9 млн руб. задолженности по заработной плате и отчислениям налоговых платежей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Работники прокуратуры выявили задолженность в ходе проверки, в адрес предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.

«Коммунальным предприятием погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 796 300 руб., по единому взносу на общеобязательное государственное страхование и подоходному налогу — на общую сумму 111 000 руб.» — говорится в сообщении.
Экономика - Сегодня, 15:00 149

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: