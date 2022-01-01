МИД Германии заявил о возможности наложить санкции на В«Северный поток вЂ“ 2В» из-за Украины

Германия готова включить «Северный поток–2» в список санкций против России в случае вторжения на Украину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в Бундестаге.«У нас [имеется] весь спектр ответов, включая «Северный поток – 2». Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», – цитирует ТАСС Бербок.Глава германского МИД утверждает, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, и разместила силы в Белоруссии.Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также в случае «ограничения поставок» газа.До этого газета Bild сообщила о том, что Берлин заверил Соединенные Штаты, что в случае «вторжения на Украину» российский газ не пойдет по «Северному потоку – 2».Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.Также Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.Вера Басилая