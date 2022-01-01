Мобильному оператору «Лугакому» дали указание улучшить качество связи
Леонид Пасечник в ходе встречи с жителями Свердловска и Свердловского района распорядился принять меры по улучшению качества связи в населенных пунктах региона.
Жители поселков городского типа Володарск и Павловка рассказали Пасечнику о проблемах в работе оператора мобильной связи «Лугаком».
«Марина Викторовна (Филиппова, советник главы), подготовьте поручение на Министерство связи, пусть они разберутся с этим вопросом. Если есть техническая возможность улучшить качество связи, значит нужно улучшать. Если есть необходимость ставить вышку, то пусть где-то ставят», — сказал Пасечник.
Ранее первый зам гендиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров сообщал, что «Лугаком» за шесть лет работы в шесть раз увеличил число действующих базовых станций мобильной связи. Политика - Сегодня, 16:26 44
Жители поселков городского типа Володарск и Павловка рассказали Пасечнику о проблемах в работе оператора мобильной связи «Лугаком».
«Марина Викторовна (Филиппова, советник главы), подготовьте поручение на Министерство связи, пусть они разберутся с этим вопросом. Если есть техническая возможность улучшить качество связи, значит нужно улучшать. Если есть необходимость ставить вышку, то пусть где-то ставят», — сказал Пасечник.
Ранее первый зам гендиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров сообщал, что «Лугаком» за шесть лет работы в шесть раз увеличил число действующих базовых станций мобильной связи. Политика - Сегодня, 16:26 44
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