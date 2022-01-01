В Луганске объявили штормовое предупреждение на весь завтрпшний день



«Днем 28 января местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:02 88 Усиление ветра до 18 м/с ожидается на территории Луганщины днем 28 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«Днем 28 января местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:02 88

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