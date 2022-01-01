Власти и оппозиция Грузии не смогли договориться о поддержке Киева

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«Мы считаем, что этот документ является правильным и служит той стратегической цели, которая подразумевает выражение твердой поддержки дружественному народу и отмечает, что эскалация недопустима. Мы учитываем советы международных партнеров, у нас есть консультации, и когда мы говорим о конкретных вопросах, учитываем конкретные советы», — заявил Анри Оханашвили.

«Парламент Грузии — опираясь на Конституцию Грузии, законодательство и международные договоры, приветствует признание и утверждение принципов мира и сотрудничества в международных отношениях, привержен общепризнанным нормам международного порядка и международного сообщества, основанным на принципах международного права, в том числе принципам нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства, выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией на Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу миру и безопасности не только Украины, но и региональной», — сказано в тексте.

«Парламент Грузии считает, что недопущение войны на Украине должно быть главной заботой международного содружества, выражает солидарность дружественному украинскому народу, которому любой возможной военной эскалацией может быть нанесен тяжелый ущерб. С учетом всего выше отмеченного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в недопущение войны на Украине», — сказано в документе.

«Резолюция полностью лишена, и я говорю это не случайно, провокационной и популистской риторики.Призыв этой резолюции, главный постулат, также исходит из того, что международное сообщество, наши международные партнеры вместе с нами, властью Грузии, должны суметь не допустить войну на Украине. Это интересы, из которых она вытекает. Были за столом радикально разные мнения, которые звучали два дня. Мы постарались, чтобы были учтены все мнения, чтобы все слова были взвешены и все фразы были, исходя из национальных интересов», — заявил политик.

«Например, даже название было изменено по просьбе представителей оппозиции и с учетом их замечаний. Также изменена запись в третьем пункте и т. д.», — сказал Мдинарадзе.

«Со стороны оппозиции было требование более жестких формулировок, например, подчеркнуть роль России, мы увидим, что в резолюции она не подчеркнута. Я неоднократно отмечала, что „Грузинская мечта“ осторожна в этом процессе, что было понятно, но казалось, что готова к предложенным оппозицией формулировкам, которые не расходились ни с реальностью, ни с тем тоном, который мы слышим, например, от министра иностранных дел. Несмотря на это, она не учла эти замечания и комментарии и готова, как видно, сама быть инициатором, и не сочла нужным, чтобы заявление было совместным», — сказала Самнидзе.

«Заявление „Дроа“, подготовленное на основании консультаций с различными оппозиционными партиями, это текст, который разделяет наша группа — „Стратегия Агмашенебели“ и республиканцы. Республиканская партия будет одной из тех, кто подпишет этот документ. В документе учтены все четкие формулировки, которые оппозиция требовала в процессе работы над резолюцией. Я убеждена, что к этому заявлению присоединятся все оппозиционные партии», — заявила Самнидзе.

На фоне критики оппозиции в отсутствии шагов в поддержку Украины в законодательном органе страны был подготовлен совместный документ — резолюция в поддержку официального Киева. Однако накануне вечером оппозиция обвинила власти в изменении текста заявления и отказалась присоединиться к подготовленному парламентским большинством документу.По заявлению члена «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, отказ оппозиции от совместного инициирования резолюции в поддержку Украины — «это заранее спланированная провокационная кампания».В проект резолюции в поддержку Украины под названием «О возможной военной эскалации в Украине» был представлен парламенту Грузии от имени «Грузинской мечты» и его к этому времени, кроме «Грузинской мечты», не подписала ни одна из парламентских групп.По словам авторов резолюции, членство в Североатлантическом альянсе «является суверенным правом государства и любые попытки ограничить это право военно-политическими инструментами категорически неприемлемы».По словам председателя парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, «каждое слово, каждая фраза в резолюции исходит из национальных интересов Грузии».Как добавил Мдинарадзе, за полтора дня текст менялся четыре раза с учетом мнения оппозиции.В оппозиции, наоборот, отмечают, что «Грузинская мечта» изменила текст резолюции, представленный утром, 26 января. Как заявила после встречи оппозиции и большинства глава фракции «Группа реформ», председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, ее партия не будет соавтором резолюции, так как в этом варианте текста документа «не подчеркивается роль России».Во второй половине дня сегодня, 27 января, от имени Республиканской партии Грузии и «Стратегии Агмашенебели» было заявлено, что они подпишут документ, подготовленный партией «Дроа» («Пора»).источник