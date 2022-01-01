Командующий Нацгвардии Украины подал в отставку



«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — сказал Балан на брифинге.



Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела срочником пяти человек в Днепропетровске, сообщает РБК-Украина.Ранее стало известно, что в украинском Днепропетровске солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем его задержали — он сам сдался полиции.После инцидента государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).источник