Луганчанок приглашают принять в конкурсе красоты

Организационный комитет конкурса красоты «Краса Донбасса-2022» начал прием заявок от желающих принять участие в состязании. Об этом на брифинге в Луганске сообщил председатель общественной организации (ОО) «Молодая гвардия» Даниил Степанков.

Он рассказал, что в традиционном для Донецка мероприятии луганские девушки примут участие впервые. Инициатива о расширении границ конкурса была представлена на форуме молодежи Донбасса «Море-Лес».

«Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 10 февраля заполнить электронную заявку, которую можно найти в социальных сетях общественных организаций «Молодая Республика» — для ДНР или «Молодая гвардия» — для ЛНР», — проинформировал Степанков.

Представитель оргкомитета уточнил, что кастинги в Луганске и Донецке пройдут 12 и 13 февраля соответственно, а финал конкурса состоится в марте в Донецке.

«В финале встретятся 20 лучших девушек из двух республик в возрасте от 14 до 25 лет. Девушек ждет насыщенная программа подготовки: съемки, фотосессии, уроки дефиле, мастер-классы по ораторскому искусству, хореографии и многое другое. Участницы из Луганска во время подготовки к финалу будут жить в Донецке за счет организаторов конкурса», — рассказал Степанков.

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