Школы Луганска с 28 января перейдут на дистанционную форму обучения. Но не все. Список.





«В связи с ростом количества учащихся, заболевших ОРВИ, на основании рекомендаций Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с 28 января по 5 февраля (включительно) на дистанционную форму обучения переводятся следующие общеобразовательные учреждения: № 6, 8, 16, 17, 25, 36 (5-11-е классы), № 48, 57 (1-4-е классы)», — говорится в сообщении.



Итак, на обучение онлайн переводятся:

учащиеся 5-11-х классов школ № 6, 8, 16, 17, 25, 36;

учащиеся 1-4-х классов школ № 48, 57.

«В связи с ростом количества учащихся, заболевших ОРВИ, на основании рекомендаций Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с 28 января по 5 февраля (включительно) на дистанционную форму обучения переводятся следующие общеобразовательные учреждения: № 6, 8, 16, 17, 25, 36 (5-11-е классы), № 48, 57 (1-4-е классы)», — говорится в сообщении. Восемь общеобразовательных школ Луганска с 28 января перейдут на дистанционную форму обучения из-за роста уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Администрации со города Луганска со ссылкой на управление образования.Красота и здоровье - Сегодня, 18:18 97

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