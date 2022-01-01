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В России вводится новый институт убежища — «временная защита». Готовятся к наплыву беженцев как в 2014?

bot Сегодня, 19:3029Новости
В России вводится новый институт убежища — «временная защита». Готовятся к наплыву беженцев как в 2014?

МВД РФ предложило ввести как один из видов убежища новый институт — «временную защиту», это нужно для реагирования на ситуации, как с исходом граждан Украины в Россию в 2014 году, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.


«В целях своевременного реагирования на подобные ситуации (как в 2014 году — ред.) вводится новый институт — «временная защита» как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России», — говорится в пояснительной записке.

В самом тексте законопроекта уточняется, что будет подниматься под термином «временная защита»: она будет предоставляться гражданам, соответствующим критериям беженца-кандидата на временное убежище, «в связи с экстренным массовым прибытием их в РФ».
Решения о предоставлении временной защиты или об ее утрате будут принимать территориальные органы внутренних дел. Сроки действия временной защиты будут определяться правительством РФ.

В пояснительной записке конкретизируется, о каких ситуациях идет речь:

«Учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, прибывавших на территорию Российской Федерации в 2014 году в экстренном массовом порядке, в законопроекте также предусмотрены положения, направленные на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их гражданской принадлежности (обычного места жительства)».

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