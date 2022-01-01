В ЛНР ожидают нападения ВСУ на Светлодарской дуге дебальцевского направления

«По данным нашей агентурной разведки в ближайшие дни в район расположения 30-й отдельной механизированной бригады ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — сообщил он.

Киевские силовики в случае начала агрессии против ЛНР могут нанести главный удар из района расположения 30-й бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге 27 января.Уточняется, что 30 омбр ВСУ действует в районе Светлодарской дуги. Светлодарска дуга — линия обороны, куда зимой 2015 года после освобождения силами ополчения города Дебальцево отошли украинские военные.Ранее начальник управления Народной милиции Республики Ян Лещенко сообщал, что ВСУ ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, тщательно скрывая стягивание сил и средств в зону так называемой операции объединенных сил.источник