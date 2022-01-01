В Украине изменятся правила проезда в общественном транспорте
Общественный транспорт в Украине переходит на электронные билеты, которые приравняют к бумажным. В Киеве нововведение вступит в силу уже с 1 февраля, остальные города также постепенно перейдут на безналичный расчет в маршрутках.
Полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. Чтобы воспользоваться столичным общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет. В некоторых маршрутках за проезд по-прежнему передают через водителя, но скоро эти полномочия он выполнять не будет.
Уже в феврале планируется начать тестирование оплаты за проезд банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах.
Жители Киева смогут также использовать для проезда карту киевлянина, в том числе это касается льготников и пенсионеров. Проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.
Что касается тарифов на проезд, то они выросли в 2021 году в среднем до 10 гривен за поездку. В Киеве увеличить стоимость билета в трамвае, троллейбусе или метро с 10 гривен до 20 гривен планировали с ноября 2021 года, однако позже решили повременить и перенесли изменения тарифов на проезд на весну 2022 года, когда завершится отопительный сезон.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 19:15 200
Полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. Чтобы воспользоваться столичным общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет. В некоторых маршрутках за проезд по-прежнему передают через водителя, но скоро эти полномочия он выполнять не будет.
Уже в феврале планируется начать тестирование оплаты за проезд банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах.
Жители Киева смогут также использовать для проезда карту киевлянина, в том числе это касается льготников и пенсионеров. Проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.
Что касается тарифов на проезд, то они выросли в 2021 году в среднем до 10 гривен за поездку. В Киеве увеличить стоимость билета в трамвае, троллейбусе или метро с 10 гривен до 20 гривен планировали с ноября 2021 года, однако позже решили повременить и перенесли изменения тарифов на проезд на весну 2022 года, когда завершится отопительный сезон.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 19:15 200
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