Бои на границе Таджикистана и Киргизии: население эвакуируют

На границе Таджикистана и Киргизии начались боестолкновения между пограничниками двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского погранведомства.В Бишкеке добавили, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы.Ранее сообщалось, что пограничников перевели на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.«Однако в районе 19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики — РВ) в местности Чыр-Добо Баткенского района.Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо», — сообщили в погранслужбе Киргизии.Перестрелка идет также в местности Торт-Кочо. По сообщениям очевидцев, киргизская сторона начала эвакуацию жителей приграничных сел.Тем временем, в силовых структурах Таджикистана объявлено казарменное положение. К границе стянуты силы ГКНБ, милиции и армии.В результате столкновений ранены трое таджиксих военнослужащих.Источник: https://rusves...