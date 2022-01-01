Секретный рецепт любимого салата советских поваров
В советские времена одним из самых популярных был салат «Чайка», который по вкусовым качествам превосходил знаменитые «Оливье» и «Сельдь под шубой». Однако секретный рецепт был мало кому известен, поэтому хозяйки готовили лишь подобный салат. Предлагаем приготовить удивительно вкусный салат «Чайка» по оригинальной рецептуре.
Салат «Чайка»
Ингредиенты:
2 куриных яйца
100 г плавленого сыра
50 г консервированного зеленого горошка
0,5 пучка зелени петрушки и укропа
Майонез «Провансаль» для заправки
Способ приготовления:
Куриные яйца сварите вкрутую, охладите в ледяной воде. Затем яйца следует очистить от скорлупы и нарезать кубиками средней величины.
Плавленый сыр слегка заморозьте, нарежьте кубиками, переложите в миску к измельченным яйцам. В салате «Чайка» допускаются эксперименты с сырами. Например, если заменить плавленый сыр твердым, то вкус закуски будет другим, но не менее вкусным.
Добавьте к сырно-яичной смеси зеленый горошек. Всыпьте рубленую зелень.
Заправьте салат майонезом. Чтобы улучшить вкус закуски, можно добавить немного морской соли и молотого черного перца.
Приятного аппетита!
Источник: Today.ua Культура - Сегодня, 19:29 149
Салат «Чайка»
Ингредиенты:
2 куриных яйца
100 г плавленого сыра
50 г консервированного зеленого горошка
0,5 пучка зелени петрушки и укропа
Майонез «Провансаль» для заправки
Способ приготовления:
Куриные яйца сварите вкрутую, охладите в ледяной воде. Затем яйца следует очистить от скорлупы и нарезать кубиками средней величины.
Плавленый сыр слегка заморозьте, нарежьте кубиками, переложите в миску к измельченным яйцам. В салате «Чайка» допускаются эксперименты с сырами. Например, если заменить плавленый сыр твердым, то вкус закуски будет другим, но не менее вкусным.
Добавьте к сырно-яичной смеси зеленый горошек. Всыпьте рубленую зелень.
Заправьте салат майонезом. Чтобы улучшить вкус закуски, можно добавить немного морской соли и молотого черного перца.
Приятного аппетита!
Источник: Today.ua Культура - Сегодня, 19:29 149
Метки: {keywords}