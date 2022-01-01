В Таджикистане сообщили, что житель села погиб из-за перестрелки на границе с Киргизией

Житель таджикского села погиб в ходе вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Киргизстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на хукумат (администрация) города Исфары.По данным властей, во время перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев.Также сообщается, что в центральную больницу Исфары доставили пять раненых, среди них — двое пограничников.Как передает таджикское информагентство «Азия-плюс», в четверг 11 граждан Таджикистана были ранены в ходе вооруженного инцидента на границе с Киргизией. Речь идет о трех гражданских лицах и восьми военнослужащих.Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к немедленному прекращению огня на границе между странами.Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана. В Киргизии заявили, что участок дороге Баткен-Исфана был перекрыт таджикскими погранслужбами.