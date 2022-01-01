Vodafone развернул в Украине новую сеть 5G. Просто так подключится к ней нельзя



Подробности

Стоит отметить, что 5G-сеть является частной. Подключиться к ней за пределами предприятия нельзя. В сообщении Vodafone акцентируется внимание на том, что целью развертывания сети пятого поколения является обеспечение обработки информации. Все данные на территории предприятия передаются в зашифрованном виде. Получить к ним доступ извне невозможно.

Сеть 5G предназначена для:

обеспечения связью мобильных и управляющих устройств,

промышленного оборудования,

систем автоматизированного управления и пр.

К примеру, очистной комбайн подключен к 5G-сети с помощью модема Quetel. Данные о его работе передаются на серверы предприятия в онлайн-режиме



Проведенные инженерами Vodafone и Ericcson испытания показали, что технология 5G пригодна для применения под землей.

Предприятие «Корум Свет шахтера» контролируется компаниями «ДТЭК Энерго» и «Корум-групп», входящими в состав корпорации SCM украинского миллиардера Р. Ахметова. Новости Украины - Сегодня, 22:15 66 Мобильный оператор Vodafone развернул на территории харьковского предприятия «Корум Свет шахтера» сотовую сеть пятой генерации. За обеспечение работы сети отвечает шведская компания Ericsson. Об этом сообщается на веб-ресурсе Vodafone.ПодробностиСтоит отметить, что 5G-сеть является частной. Подключиться к ней за пределами предприятия нельзя. В сообщении Vodafone акцентируется внимание на том, что целью развертывания сети пятого поколения является обеспечение обработки информации. Все данные на территории предприятия передаются в зашифрованном виде. Получить к ним доступ извне невозможно.Сеть 5G предназначена для:обеспечения связью мобильных и управляющих устройств,промышленного оборудования,систем автоматизированного управления и пр.К примеру, очистной комбайн подключен к 5G-сети с помощью модема Quetel. Данные о его работе передаются на серверы предприятия в онлайн-режимеПроведенные инженерами Vodafone и Ericcson испытания показали, что технология 5G пригодна для применения под землей.Предприятие «Корум Свет шахтера» контролируется компаниями «ДТЭК Энерго» и «Корум-групп», входящими в состав корпорации SCM украинского миллиардера Р. Ахметова. Новости Украины - Сегодня, 22:15 66

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