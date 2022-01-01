Погода в Луганске на ближайшие дни: мокрый снег и потепление



«С 21:00 27 января до 21:00 28 января на территории Луганщины будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром местами туман, изморозь; днем местами снег, мокрый снег, во второй половине дня местами налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем минус 4 — плюс 1 градус», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 11-13 градусов, днем — минус 1 — плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 13-15 градусов ниже нуля ночью и 1-3 градуса мороза днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12 до 13 градусов мороза ночью и от нуля до минус 2 градусов днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, ночная температура постепенно повысится на 5-7 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 108 Температура воздуха на Луганщине 28 января будет колебаться от 15 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса тепла днем. Об этом сообщает Луганский гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 27 января до 21:00 28 января на территории Луганщины будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром местами туман, изморозь; днем местами снег, мокрый снег, во второй половине дня местами налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем минус 4 — плюс 1 градус», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 11-13 градусов, днем — минус 1 — плюс 1 градус.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 13-15 градусов ниже нуля ночью и 1-3 градуса мороза днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12 до 13 градусов мороза ночью и от нуля до минус 2 градусов днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, ночная температура постепенно повысится на 5-7 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 108

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