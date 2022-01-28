Евро и гривна подешевели, доллар почти без изменений. Курс валют в Луганске на 28 января



1 доллар США

78,9470 рубля

1 ЕВРО

88,4680 рубля

10 украинских гривен

27,2295 рубля

Вчера, 27 января курсы основных валют в Луганске были такими:

1 доллар США

78,9437 рубля

1 ЕВРО

89,1511 рубля

10 украинских гривен

27,3825 рубля

Экономика - Сегодня, 05:00 77 Госбанк информирует о том, что с 28 января 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США78,9470 рубля1 ЕВРО88,4680 рубля10 украинских гривен27,2295 рубляВчера, 27 января курсы основных валют в Луганске были такими:1 доллар США78,9437 рубля1 ЕВРО89,1511 рубля10 украинских гривен27,3825 рубляЭкономика - Сегодня, 05:00 77

Метки: {keywords}