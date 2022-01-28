Евро и гривна подешевели, доллар почти без изменений. Курс валют в Луганске на 28 января
Госбанк информирует о том, что с 28 января 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
78,9470 рубля
1 ЕВРО
88,4680 рубля
10 украинских гривен
27,2295 рубля
Вчера, 27 января курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
78,9437 рубля
1 ЕВРО
89,1511 рубля
10 украинских гривен
27,3825 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 77
1 доллар США
78,9470 рубля
1 ЕВРО
88,4680 рубля
10 украинских гривен
27,2295 рубля
Вчера, 27 января курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
78,9437 рубля
1 ЕВРО
89,1511 рубля
10 украинских гривен
27,3825 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 77
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