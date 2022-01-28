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Украина передала РФ план разминирования и водоснабжения прифронтового Донбасса

robot 28-01-2022, 07:45133Новости
Украина передала РФ план разминирования и водоснабжения прифронтового Донбасса
Украина в ТКГ предложила РФ план разминирования Донбасса и водоснабжения прифронтовых территорий.
Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Андрей Костин.

Он сообщил, что план разминирования уже готов и практически согласован на уровне рабочей подгруппы ТКГ по безопасности.

«К сожалению, пока нет согласия со стороны Российской Федерации о поддержке плана разминирования. Мы будем продолжать эту работу. Об этом известно и нашим партнерам по Нормандскому формату», — отметил Костин.

Что касается водоснабжения, то ситуация населенных пунктов в прифронтовой зоне схожая.

«Мы постоянно контролируем процесс, мы пытаемся также получить информацию от российской стороны, потому что определенные водные объекты находятся на разных территориях — как подконтрольных [Украине], так и неподконтрольных. Мы постоянно держим эту ситуацию под контролем», — добавил глава украинской делегации в ТКГ
Новости Региона - Сегодня, 06:00 177

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