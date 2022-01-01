СМИ узнало о разработке ЕС и Британией новых санкции против России

Фото: © РИА Новости / СтрингерЕвросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Ранее европейские чиновники заявляли о возможных ограничениях против трубопровода "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.