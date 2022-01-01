Плохое состояние маршруток, нарушение графика и хамское поведение водителей: луганчане жалуются на работу транспорта
В довоенное время именно на работу транспорта было больше всего нареканий со стороны населения Луганска. Люди жаловались на качество обслуживания, на состояние маршруток, на водителей, которые самовольно отказывались возить льготную категорию граждан. Одним словом, транспорт оставался проблемной темой для городской власти. Вопрос пассажироперевозок и до сегодняшнего дня остается одним из наиболее сложных в Луганске. Достаточно большое количество жалоб от населения поступает именно на качество оказания транспортных услуг.
В мэрии Луганска о проблемах транспортной отрасли знают, частично пытаются их решать, но до конца побороть этот бич пока не получается.
Заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов встретился с руководителями и представителями предприятий, обеспечивающих транспортные перевозки по городу, чтобы обсудить ряд проблемных вопросов в этой сфере, в числе которых — дефицит и необходимость обновления подвижного состава. О работе общественного транспорта Луганска пишет газета «21 века».
ЛУГАНЧАНЕ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Работа общественного транспорта сегодня вызывает массу нареканий и недовольств со стороны луганчан. Как правило, львиная доля жалоб поступает именно на работу маршруток, большинство из которых уже после 19:00 перестают выходить на рейсы. Если с популярными и наиболее прибыльными маршрутами проблем в принципе нет, то с так называемыми социальными или отдаленными от центра их масса.
«Живу на Восточных кварталах, с работы возвращаюсь около 20:00. В это время 117-й уже не ходит, приходится ждать 150-го, который в это время уже плоховато ходит. Можно простоять около 15-20 минут», — рассказала Татьяна.
«После 18:00 на 150-м просто нельзя уехать. Один единственный маршрут, который едет по ул. Буденного просто не выходит на рейс. Сегодня ждал его больше часа. Куда звонить и жаловаться? Это не первый раз! Что это за маршут такой??? Хочу выхожу на маршут, хочу не выхожу. Сейчас сделали проезд за 20 руб. и что изменилось?» — рассказал Владислав.
Аналогичная ситуация с проблемным маршрутом №135, которым уже после 17:00 в поселки, прилегающие к Луганску уже не уедешь.
«Маршрут №135 — настоящая проблема. Бывает на остановке можно простоять до 40 минут. Бывали случаи, когда автобус ждали больше часа. На наш вопрос: почему так долго не было транспорта, водитель пожал плечами и ответил: «Наверно предыдущая машина на рейс не выехала». Я понимаю, всякое бывает, но ждать транспорт по часу — это не нормально», — рассказала жительница поселка Красный Яр Светлана.
Жалуются пассажиры и на работу маршрута №110. Жители Каменноброд-ского района в один голос отмечают, что уехать достаточно сложно.
«Что с транспортом? Сегодня утром и днем ждала 110, маршрутки не было час! Люди идут с рынка, со школ, а уехать банально не могут.
Проезд подняли, а маршрутки, такое чувство, что убрали. При этом 117, 107 каждые 2 минуты ездят», — рассказала Дарья.
«Маршрут 1106 — катастрофа для всех жителей верхнего камброда. Маршрутки не ухоженные, грязные, двери не открыть не закрыть нормально, интервала не придерживаются ждешь по 40 минут, а то и больше. Спасибо огромное перевозчику 117 маршрута автобусы чистые, ходят часто», — сказала Марина.
В то же время Мария отмечает:
«Автобусы ходят более-менее, иногда ждем около 20 минут, но в целом ждать приходится где-то минут 10. У нас другая проблема — машины набиваются, как говорится, под завязку. Зачастую рискуешь попросту в маршрутку не поместиться. Было время, когда, по всей видимости, на рейс добавили машин, так как проблема перестала стоять остро. Сегодня же опять все вернулось на круги своя. Выручает «Минутка», — рассказала Мария.
В столичной Администрации не скрывают, что действительно в городе существует ряд серьезных проблем в работе общественного транспорта, причины которых уходят своими корнями еще в 2014-й год.
«Мы часто получаем от луганчан жалобы на работу общественного транспорта. В связи с этим мне бы хотелось напомнить жителям почему так происходит, остановившись на наиболее острых проблемах. А также рассказать о том, какую работу проводит администрация для улучшения качества пассажирских перевозок», — отметил заместитель Главы Администрации Андрей Катасанов.
ДЕФИЦИТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Для того, что обсудить проблемные вопросы в сфере работы пассажирского транспорта, Андрей Катасанов провел совещание с перевозчиками, в ходе которого обсудил наиболее актуальные вопросы. В частности — необходимость повышения качества обслуживания пассажиров в части обновления подвижного состава, сокращения интервалов движения и гарантированной работы социально значимых маршрутов.
«Наше совещание необходимо для того, чтобы обсудить вопросы, которые озвучивают луганчане», — сказал Андрей Катасанов.
Среди основных проблем — недостаточное количество машин на линиях. Сегодня по словам заместителя руководителя городской Администрации, Луганск обслуживают 370-380 единиц общественного транспорта, а для полноценной работы это количество минимум должно быть увеличено вдвое.
Следующий вопрос — техническое состояние и внешний вид салонов маршруток. По словам Катасанова, в ближайшее время будет создана комиссия, в состав которой войдут представители Администрации, СЭС, ГИБДД, транспортной инспекции.
«Комиссия будет обследовать пути движения на маршрутах, поэтому чтобы не было вопросов к машинам, к салонам, прошу обратить на это внимание. Есть возможность — восстанавливайте машины», — подчеркнул замглавы Администрации.
Обсудил замглавы Луганска с перевозчиками и жалобы горожан относительно нарушения графика движения по отдельным маршрутам. В частности, речь шла о маршруте №167.
«167-й маршрут — не каждый автобус доезжает до кольца Вольный. Все знаем, что это социально значимый маршрут», — подчеркнул Андрей Катасанов.
Выполнение противоковидных мер, в том числе в общественном транспорте, тоже не теряет актуальности. Главный санитарный врач города напомнил о необходимости соблюдения масочного режима водителями и пассажирами и об административной ответственности за нарушение этих требований.
«Сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в прошлом году было составлено 196 протоколов. Этот показатель характеризует то, что те решения, которые принимаются ЧСПК, зачастую не выполняются. Поэтому мы были вынуждены применять эти меры», — отметил главный врач Луганский СЭС Спартак Гаврик.
Тема для финальной беседы рабочей встречи — новый тариф на проезд, составляющий с 10 января 20 рублей. Замглавы Луганска обратил внимание перевозчиков, что для обучающихся он является льготным: 15 рублей — для студентов и 10 — для школьников. Удобный город - Сегодня, 09:00 23
В мэрии Луганска о проблемах транспортной отрасли знают, частично пытаются их решать, но до конца побороть этот бич пока не получается.
Заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов встретился с руководителями и представителями предприятий, обеспечивающих транспортные перевозки по городу, чтобы обсудить ряд проблемных вопросов в этой сфере, в числе которых — дефицит и необходимость обновления подвижного состава. О работе общественного транспорта Луганска пишет газета «21 века».
ЛУГАНЧАНЕ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Работа общественного транспорта сегодня вызывает массу нареканий и недовольств со стороны луганчан. Как правило, львиная доля жалоб поступает именно на работу маршруток, большинство из которых уже после 19:00 перестают выходить на рейсы. Если с популярными и наиболее прибыльными маршрутами проблем в принципе нет, то с так называемыми социальными или отдаленными от центра их масса.
«Живу на Восточных кварталах, с работы возвращаюсь около 20:00. В это время 117-й уже не ходит, приходится ждать 150-го, который в это время уже плоховато ходит. Можно простоять около 15-20 минут», — рассказала Татьяна.
«После 18:00 на 150-м просто нельзя уехать. Один единственный маршрут, который едет по ул. Буденного просто не выходит на рейс. Сегодня ждал его больше часа. Куда звонить и жаловаться? Это не первый раз! Что это за маршут такой??? Хочу выхожу на маршут, хочу не выхожу. Сейчас сделали проезд за 20 руб. и что изменилось?» — рассказал Владислав.
Аналогичная ситуация с проблемным маршрутом №135, которым уже после 17:00 в поселки, прилегающие к Луганску уже не уедешь.
«Маршрут №135 — настоящая проблема. Бывает на остановке можно простоять до 40 минут. Бывали случаи, когда автобус ждали больше часа. На наш вопрос: почему так долго не было транспорта, водитель пожал плечами и ответил: «Наверно предыдущая машина на рейс не выехала». Я понимаю, всякое бывает, но ждать транспорт по часу — это не нормально», — рассказала жительница поселка Красный Яр Светлана.
Жалуются пассажиры и на работу маршрута №110. Жители Каменноброд-ского района в один голос отмечают, что уехать достаточно сложно.
«Что с транспортом? Сегодня утром и днем ждала 110, маршрутки не было час! Люди идут с рынка, со школ, а уехать банально не могут.
Проезд подняли, а маршрутки, такое чувство, что убрали. При этом 117, 107 каждые 2 минуты ездят», — рассказала Дарья.
«Маршрут 1106 — катастрофа для всех жителей верхнего камброда. Маршрутки не ухоженные, грязные, двери не открыть не закрыть нормально, интервала не придерживаются ждешь по 40 минут, а то и больше. Спасибо огромное перевозчику 117 маршрута автобусы чистые, ходят часто», — сказала Марина.
В то же время Мария отмечает:
«Автобусы ходят более-менее, иногда ждем около 20 минут, но в целом ждать приходится где-то минут 10. У нас другая проблема — машины набиваются, как говорится, под завязку. Зачастую рискуешь попросту в маршрутку не поместиться. Было время, когда, по всей видимости, на рейс добавили машин, так как проблема перестала стоять остро. Сегодня же опять все вернулось на круги своя. Выручает «Минутка», — рассказала Мария.
В столичной Администрации не скрывают, что действительно в городе существует ряд серьезных проблем в работе общественного транспорта, причины которых уходят своими корнями еще в 2014-й год.
«Мы часто получаем от луганчан жалобы на работу общественного транспорта. В связи с этим мне бы хотелось напомнить жителям почему так происходит, остановившись на наиболее острых проблемах. А также рассказать о том, какую работу проводит администрация для улучшения качества пассажирских перевозок», — отметил заместитель Главы Администрации Андрей Катасанов.
ДЕФИЦИТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Для того, что обсудить проблемные вопросы в сфере работы пассажирского транспорта, Андрей Катасанов провел совещание с перевозчиками, в ходе которого обсудил наиболее актуальные вопросы. В частности — необходимость повышения качества обслуживания пассажиров в части обновления подвижного состава, сокращения интервалов движения и гарантированной работы социально значимых маршрутов.
«Наше совещание необходимо для того, чтобы обсудить вопросы, которые озвучивают луганчане», — сказал Андрей Катасанов.
Среди основных проблем — недостаточное количество машин на линиях. Сегодня по словам заместителя руководителя городской Администрации, Луганск обслуживают 370-380 единиц общественного транспорта, а для полноценной работы это количество минимум должно быть увеличено вдвое.
Следующий вопрос — техническое состояние и внешний вид салонов маршруток. По словам Катасанова, в ближайшее время будет создана комиссия, в состав которой войдут представители Администрации, СЭС, ГИБДД, транспортной инспекции.
«Комиссия будет обследовать пути движения на маршрутах, поэтому чтобы не было вопросов к машинам, к салонам, прошу обратить на это внимание. Есть возможность — восстанавливайте машины», — подчеркнул замглавы Администрации.
Обсудил замглавы Луганска с перевозчиками и жалобы горожан относительно нарушения графика движения по отдельным маршрутам. В частности, речь шла о маршруте №167.
«167-й маршрут — не каждый автобус доезжает до кольца Вольный. Все знаем, что это социально значимый маршрут», — подчеркнул Андрей Катасанов.
Выполнение противоковидных мер, в том числе в общественном транспорте, тоже не теряет актуальности. Главный санитарный врач города напомнил о необходимости соблюдения масочного режима водителями и пассажирами и об административной ответственности за нарушение этих требований.
«Сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в прошлом году было составлено 196 протоколов. Этот показатель характеризует то, что те решения, которые принимаются ЧСПК, зачастую не выполняются. Поэтому мы были вынуждены применять эти меры», — отметил главный врач Луганский СЭС Спартак Гаврик.
Тема для финальной беседы рабочей встречи — новый тариф на проезд, составляющий с 10 января 20 рублей. Замглавы Луганска обратил внимание перевозчиков, что для обучающихся он является льготным: 15 рублей — для студентов и 10 — для школьников. Удобный город - Сегодня, 09:00 23
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