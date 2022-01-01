Плохое состояние маршруток, нарушение графика и хамское поведение водителей: луганчане жалуются на работу транспорта



«Наше совещание необходимо для того, чтобы обсудить вопросы, которые озвучивают луганчане», — сказал Андрей Катасанов.





«Комиссия будет обследовать пути движения на маршрутах, поэтому чтобы не было вопросов к машинам, к салонам, прошу обратить на это внимание. Есть возможность — восстанавливайте машины», — подчеркнул замглавы Администрации.





«167-й маршрут — не каждый автобус доезжает до кольца Вольный. Все знаем, что это социально значимый маршрут», — подчеркнул Андрей Катасанов.





«Сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в прошлом году было составлено 196 протоколов. Этот показатель характеризует то, что те решения, которые принимаются ЧСПК, зачастую не выполняются. Поэтому мы были вынуждены применять эти меры», — отметил главный врач Луганский СЭС Спартак Гаврик.

