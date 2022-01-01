Глава МИД Японии назвал "гипотетическим" вопрос о "российской агрессии"

"Вопрос о том, когда Россия могла бы совершить вторжение на Украину, является гипотетическим, и мы бы хотели воздержаться от ответов на гипотетические вопросы", - подчеркнул министр, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что президент США Джо Байден якобы заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск на Украину.

Фото: © РИА Новости / Сергей АверинГлава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов о прогнозах японских властей относительно возможного развития ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.Позднее в Белом доме опровергли подобные сообщения СМИ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.