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В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек

Sergey Сегодня, 10:1538Новости
В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в Telegram-канале со ссылкой на Министерство здравоохранения республики, передает РИА Новости.
Ранее было известно о семи раненых.
"Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек... Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сказано в публикации.

В Таджикистане сообщали о двух погибших и десяти раненых.
Накануне на границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. В Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.
Перестрелка длилась несколько часов, перемирия удалось достичь около 00:00 мск.

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