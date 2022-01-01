В Киргизии заявили, что число пострадавших военных возросло до 11 человек

"Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек... Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сказано в публикации.

Фото: © РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЧисло пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, передает Sputnik Киргизия в Telegram-канале со ссылкой на Министерство здравоохранения республики, передает РИА Новости.Ранее было известно о семи раненых.В Таджикистане сообщали о двух погибших и десяти раненых.Накануне на границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. В Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.Перестрелка длилась несколько часов, перемирия удалось достичь около 00:00 мск.