Нуланд: хорошо бы "Северный поток вЂ” 2" прокачивал водку, а не газ

"Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно – "газа, оливкового масла или водки".

Фото: © РИА Новости / Дмитрий ЛельчукЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по "Северному потоку — 2" из России на Запад потечет водка вместо природного газа, передает РИА Новости.С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. "Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала она.США ставят в себе заслугу, что уговорили власти Германии и Евросоюза отложить сертификацию "Северного потока — 2", чтобы иметь возможность использовать его как рычаг давления на Россию в кризисе вокруг Украины.Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток — 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".