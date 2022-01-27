Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.01.2022

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 27.01.202209:55Вооруженные формирования Украины (ВФУ) один раз обстреляли ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.Уточняется, что под огнем оказалось село Коминтерново на мариупольском направлении. Применялся автоматический станковый гранатомет. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.09:00Киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подвергся район села Веселогоровка.Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и крупнокалиберного пулемета.В результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.