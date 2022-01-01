В Луганске изменился порядок предоставления компенсаций на услуги ЖКХ



«Новым в данном постановлении является то, что с 1 января 2022 года компенсационная выплата предоставляется гражданам без учета наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на день обращения за компенсационной выплатой при обязательном условии погашения текущих платежей. Если лицо имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг или право на компенсационную выплату, то реализация осуществляется по одному из видов социальных гарантий по выбору человека», — отметила Науменко.



С 1 января 2022 года внесены изменения в постановление Правительства №250/21 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива гражданам, проживающим на территории ЛНР», в соответствии с которым компенсационная выплата предоставляется гражданам в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера установленных социальных норм потребления согласно действующему законодательству ЛНР и размера стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 15% в совокупном ежемесячном доходе семьи.Все тонкости и нюансы изменившихся положений в процедуре назначения компенсации пояснила начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации Луганска Галина Науменко.По словам руководителя управления, если трудоспособные лица предоставляют сведения о доходах в виде заработной платы в размере ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда (МРОТ), то в расчете учитывается размер МРОТ за каждый месяц. Науменко напомнила, что с этого года размер МРОТ в республике составляет 10 тысяч 245 рублей.Изменились и социальные нормы потребления. Так, для расчета применяются в размере 33 квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина, 42 квадратных метра — для семьи из двух человек.«Самое главное изменение -18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, а для граждан, проживающих в однокомнатной квартире, — на всю площадь, независимо от размера квартиры», — пояснила Галина Науменко.В то же время она подчеркнула, что категории граждан, имеющих право на получение компенсационной выплаты, остались прежними.лица, зарегистрированные по месту жительства/ пребывания в жилом помещении государственного или муниципального (коммунального) жилищного фонда, в том числе в общежитиях.наниматели (арендаторы) жилого помещения в частном жилищном фонде по договору найма (аренды), оформленному в соответствии с действующим законодательством JIHP.собственники жилого помещения (квартиры, дома, части квартиры или части дома), на которых открыты лицевые счета, в том числе участники фонда жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, участники общества совладельцев многоквартирных домов и участники товарищества собственников жилья, прошедших перерегистрацию в ЛНР.Если лицо имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, право на меру социальной поддержки (в денежном выражении) для приобретения твердого бытового топлива (угля) или право на компенсационную выплату, реализация права осуществляется по одному из видов социальных гарантий — по выбору гражданина.Также изменилась социальная норма по приобретению твердого бытового топлива. Она выросла с 7 тысяч 500 рублей в год до 9 тысяч рублей.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с отметкой о регистрации по месту жительства/пребывания в JIHP);справка о составе семьи утвержденной формы, с указанием всех проживающих по месту жительства/пребывания;копии документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении детей (всех проживающих по месту жительства/пребывания);копия регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов или идентификационного номера заявителя;копии трудовых книжек всех неработающих граждан, проживающих по месту жительства/пребывания (в случае отсутствия — письменное объяснение о причинах отсутствия трудовой книжки);граждане, работающие по трудовому договору, предоставляют копию трудового договора, в случае отсутствия печати на договоре, — копию свидетельства о государственной регистрации физического лица — предпринимателя, заверенную личной подписью ФЛП, или нотариально заверенную копию;копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества, кроме нанимателей (арендаторов);копия договора о найме (аренде) жилого помещения, оформленного и зарегистрированного в соответствии с законодательством ЛНР, — для нанимателей (арендаторов);копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок (при его наличии) и договора о сдаче земельного участка в аренду;справки о доходах всех граждан, проживающих по месту жительства/пребывания в жилом помещении (за 6 месяцев / 2 квартала перед месяцем обращения — для жилищно-коммунальных услуг; за 12 месяцев / 4 квартала перед месяцем обращения — для твердого бытового топлива);справка о доходах арендодателя за предыдущий год аренды земельного участка, выданная арендатором (при его наличии);справка с места обучения о размере стипендии (в случае обучения);сведения о банковском счете, открытом в Госбанке (для зачисления компенсационной выплаты необходимо открыть отдельный банковский счет).справку о том, что жилое помещение не газифицировано под отопление выданную Государственным унитарным предприятием «Луганскгаз».Неуплаты получателем в полном объеме текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги в течение 2 месяцев — с месяца, который наступает за месяцем получения сведений от поставщиков услуг.Невыполнения получателем обязательной оплаты текущих платежей за жилищно-коммунальных услуги на период предоставления компенсационной выплаты — до погашения образовавшийся задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период предоставления компенсационной выплаты.Сознательного сокрытия гражданином или предоставления недостоверных данных о доходах и имущественном состоянии, которые повлияли на установление права и определение размера компенсационной выплаты, в результате чего ему была излишне перечислена ее сумма, — с месяца, в котором обнаружено нарушение.Изменения места жительства/пребывания гражданина, которому назначена компенсационная выплата, — с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.Смерти получателя — с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.Приобретения права собственности на жилое помещение другим лицом, которое в нем не зарегистрировано по месту жительства/пребывания на первое число месяца, с которого назначена компенсационная выплата, — с месяца, наступающего за месяцем, в котором произошли изменения.Написания личного заявления — с месяца, следующего за месяцем предоставления данного документа, если другое в заявлении не оговорено.Удобный город - Сегодня, 10:00 1