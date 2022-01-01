Воду в Ровеньки обещают дать завтра утром



«В связи с низкими уровнями воды в резервуарах водозаборного узла «Курган» для нормализации водоснабжения города Ровеньки и прилегающих поселков с 00:00 28 января ориентировочно до 05:00 29 января 2022 года будет производиться подбор уровней Ровеньковским департаментом «Луганскводы» в резервуары. Подача воды населению города Ровеньки производиться не будет», — говорится в сообщении.



Подача воды в Ровеньки, приостановленная из-за работ на водоразборном узле, возобновится ориентировочно к утру 29 января. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Пресс-служба «Луганскводы» сообщала, что из-за технических работ 28 января приостановится водоснабжение Ровеньков.Ранее «Лугансквода» неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе. Удобный город - Сегодня, 10:15 0