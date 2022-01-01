Нуланд пригрозила остановить "Северный поток вЂ” 2" при эскалации на Украине
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила на брифинге Госдепартамента, что США добьются остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" России на Украину, передает РИА Новости.
По ее словам, Вашингтон и его союзники едины в стремлении дать "быстрый и жесткий" ответ Москве при эскалации конфликта.
"Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, "Северный поток — 2" не заработает", — пригрозила Нуланд.
Представитель Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают вести "очень серьезные и четкие" консультации с Германией по вопросу российского газопровода.
"Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы. Мы более чем готовы к диалогу", — заключила она.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.
Метки: {keywords}